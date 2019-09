Mellbergs första träning – hyllades av supportrarna

Med flera spelare, inklusive kaptenen Andreas Granqvist, borta på landslagsuppdrag var det en liten skara HIF-spelare som fick visa upp sig för Olof Mellberg för första gången. Sju utespelare och två målvakter bestod onsdagens träning av.

– Det var en bra träning och för att vara en ny tränare tycker jag vi har fått in lite nya idéer också så det var skönt, säger mittfältaren Alexander Farnerud.

Hur är Mellberg som tränare?

– Väldigt entusiastisk och mycket snack. Drivande och positiv.

Trogna supportern Lars: ”Bra värvning”

Ett litet gäng spelare men desto fler var dock åskådarna som samlats för att följa träningen och inspektera den nya tränaren. En av dem är Helsingborgaren Lars Ling, som följt laget noga i sen 1960 och som besöker lagets träning flera gånger i veckan.

– Det är en bra värvning tycker jag, både kortsiktigt och på lång sikt, säger Lars Ling.

Vad kan han bidra med, tror du?

– Dels sin rutin som gammal spelare och dels allt han lyckades med hos Brommapojkarna, att han har den rutinen även som tränare.

Mellberg fjärde tränaren på tre månader

Olof Mellberg presenterades som ny huvudtränare för Helsingborgs IF under en presskonferens på tisdagen. Han efterträder Henrik Larsson, som valde att lämna klubben efter verbala påhopp, och blir därför lagets fjärde huvudtränare under säsongen om man räknar med den tillfälliga lösningen i Alexander Tengryd.

Men nu hoppas klubben ha hittat en långsiktig lösning och har skrivit ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2021.

Men nu börjar arbetet.

– Som tur är har vi relativt mycket tid nu fram till nästa match, säger Olof Mellberg. Det blir såklart att sätta taktiken och bygga fysiska kapaciteter också.

Helsingborgs IF ligger på tionde plats i den allsvenska tabellen när åtta omgångar kvarstår av säsongen.