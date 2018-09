Flera anmälare hade under gårdagen, natten och morgonen oönskat besök i sina bostäder. Ett kunde avstyras av personen som bor i lägenheten. Foto: Jonas Ekströmer/ TT

Ännu fler inbrott rapporterade inatt

Inbrotten fortsätter att anmälas i Jämtland. Under gårkvällen och morgonen har flera inbrott och inbrottsförsök rapporterats, och den röda tråden är att man tagit sig in via balkongen.