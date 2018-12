Åre kommun har nu vidtagit åtgärder

SVT sökte under fredagen både kommunens socialchef Emelie Erixon och IFO-chef Sandra Gullberg. Ingen hade möjlighet att svara i telefon men meddelade via mail att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nu har avslutat deras ärende gällande den Lex Sarah-anmälan som skickades in.

Myndigheten anser att kommunen identifierat bakomliggande orsaker och vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande inte inträffar igen.

Individuell kontakt

Sandra Gullberg skriver även i mailet att kommunen gått in i alla de barnärenden som var föremål för utredningen för att se om de långa handläggningstiderna har medfört några men. Bedömningen är att ingen ska ha lidit skada.

I mail skriver Sandra Gullberg: ”Jag vill inte kommenterar enskilda ärenden. Men vi har säkerställt är att vi har kontakt med de individer som vi behöver vara i kontakt med.”

Dock finns det några fall, fyra stycken, där processen inte är avslutad. Där såg kommunen att det fanns ett behov att ta individuell kontakt med parterna igen för att säkerställa att de fullgjort sina skyldigheter.

Säkerställer framåt

Både Sandra Gullberg och Emelie Erixon skriver att Åre kommun under hösten nu inlett ett omfattande arbete för att framöver kvalitetssäkra handläggning. På kommunens hemsida står det också att socialchef även förstärkt avdelningen med resurser. Bland annat med jurist och verksamhetsutvecklare.

SVT har ställt frågan om socialchefen har någon kommentar på den kritik som framkommer i utredningen gentemot ledarskapet. Det har hon inte svarat på utan pekar på att IVO nu anser att de åtgärder de gjort och nu gör är tillräckliga.