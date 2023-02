Brand i Gällö – VMA-utfärdat

Det är stor rökutveckling och rör sig om en fullt utvecklad brand.

Räddningstjänst från Östersund, Bräcke, Gällö och Brunflo arbetar på platsen.

– Vi har just bytt inriktning på insatsen, meddelade Viktor Brandt, räddningstjänsten, klockan 16 onsdag eftermiddag. Vi kommer att låta huset brinna ner under kontrollerade former och fokuserar på att skydda ett närliggande hus.

Det är 15 meter till den byggnad räddningstjänsten arbetar med att skydda.

Enligt de uppgifter som finns tillgängliga onsdag eftermiddag har ingen person skadats i samband med branden.

– Vi har fått tag i de som är skrivna på adressen och också i som har några kontor i huset och de är samtliga i säkerhet, säger inre befäl Viktor Brandt. Men vi har inte kunnat söka av hela huset med rökdykare, det har brunnit så att det inte varit möjligt.

Ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) har utfärdats i samband med branden och räddningstjänsten uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.