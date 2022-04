Chefsåklagaren: De har kunnat fatta beslut som gynnat den påstådda mutgivaren

Under tisdagen drog rättegången mot bland annat Daniel Kindberg och Hans Carlsson igång. De är misstänkta för bland annat mutbrott. Chefsåklagare Martin Bresman menar att de två männen under flera år fakturerade Pilgrimsta hus. Det skedde via de två männens privata bolag och skedde under tiden de båda var anställda på Östersundshem som vd respektive vice vd.

Och just att de hade framträdande positioner inom Östersundshem menar chefsåklagaren ger fog för att misstänka att brott begåtts. Under tisdagen pekade han bland annat på att Pilgrimsta hus under samma period utförde flera uppdrag för just Östersundshem. Bland annat var det Pilgrimsta hus som levererade de omdebatterade Attefallshusen.

Samtliga åtalade förnekar brott.

