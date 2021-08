Persontrafik på stambanan mellan Jämtland och Västernorrland utreds: ”Vore fantastiskt”

Det rullar gott om godståg under en dag på Stambanan genom övre Norrland. Det är namnet på den järnvägssträcka som går från Bräcke upp genom Ragunda till Sollefteå, och som ibland lite felaktigt betraktas som en del av Norra Stambanan som egentligen slutar i Ånge.

Stationer längs sträckan genom Bräcke, Ragunda, Sollefteå och Kramfors kommuner. Foto: SVT Grafik

Persontrafik har inte funnits efter sträckan på länge, och samma sak är det med Ådalsbanan från Långsele ned till kusten. Men det är alltså något som de fyra kommunerna gemensamt vill försöka ändra på.

– Det handlar om att få till persontrafik mellan Östersund och Umeå, via Bräcke, Ragunda, Sollefteå och ut till Botniabanan genom Kramfors kommun. Det skulle inte bara ge persontrafik genom vårt området igen, det skulle också vara ett snabbare alternativ från Östersund till Umeå än att åka via Sundsvall som idag, säger Johan Andersson (C), ordförande i styrgruppen och kommunalråd i Sollefteå.

Godståg på Stambanan genom övre Norrland vid Döda fallet i Ragunda kommun. Foto: Fredrik Lundmark

Krävs inte stora investeringar

I den förstudie som ska vara helt klar i mitten av september i år har man tittat på möjligheten att få till tre dubbelturer per dag. Enligt studien skulle det faktiskt inte krävas så stora investeringar för att kunna starta trafik igen. Enligt Johan Andersson handlar det främst om upprustning av stationsplattformar för omkring 20 miljoner kronor.

När det gäller själva banan så har den sämsta delen av sträckan, Ådalsbanan från Västeraspby in till Långsele, redan beslutats att rustas upp för flera hundra miljoner kronor.

– Det vore helt fantastiskt att få knyta ihop de fyra kommunerna och de här länen igen med en tvärförbindelse som är snabb och attraktiv, säger Johan Andersson.

