Jättedatacenter etablerar sig i Östersund – spillvärmen ska gå till matproduktion

Nyheten presenterades på Åre Business forum under torsdagen under namnet Ecosystem Östersund. Det är ett samarbete mellan Eco Data Center, Jämtkraft och Östersunds kommun. Totalt satsas 18 miljarder kronor på något som kallas EcoDataCenter 2. Det beräknas bli ett av de största datacentren i Sverige. Spillvärmen från datacentret kommer att nyttjas av ett annat företag, WA3RM, som ska producera mat via odling.

I förlängningen räknar man med att etableringen kan ge 1000 arbetstillfällen.

Planen är att första etappen av datacentret ska börja byggas 2024 och stå klart 2026. Hela etableringen ska vara klar 2033.