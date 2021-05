Allt fler unga konsumerar nyheter via sociala medier – Mehirit från Östersund: ”En vana”

Fler och fler unga tar del av nyheter via sociala medier som Instagram, Facebook och Snapchat.

Mehirit Tadesse berättar att hon inte använder sig av de traditionella medierna när hon ska läsa nyheter. Hon är istället van vid att ta del av nyheter via vänner och mobilen.

– Jag är ingen person som gillar att sitta och titta på tv. Jag tycker att det tar lång tid och man blir uttråkad. När man är på nätet eller sociala medier, då kan man titta på olika saker och då ser man något, läser det och går vidare till nästa nyhet, säger hon.

Mediekonsumtionen ökade förra året

Mediebarometern 2020 visar att svenskar ökade sin mediekonsumtion under pandemiåret, så mycket tid som under 2020 har vi aldrig spenderat på medier under de 40 år som Mediebarometern gjort mätningar.

I snitt lade befolkningen sju timmar per person och dygn på olika medier. Allra mest omfattande var medieanvändningen bland 15-24-åringar som tittade och lyssnade närmare nio timmar dagligen.

Hör Mehirit Tadesse och andra ungdomar från Östersund om hur de konsumerar nyheter i klippet ovan.