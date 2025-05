Barn och kvinnor vittnar om misstro – advokaten: ”Ett systemfel”

FN: Stater lagstiftar för att förbjuda användningen av föräldraalienation eller relaterade pseudobegrepp i familjerättsliga mål och användning av så kallade experter på föräldraalienation och relaterade pseudo-koncept.

GREVIO: Lyfter även frågan om föräldraalienation, även kallat PAS (parental alienation syndrome), och menar att Sverige måste säkerställa att samtliga professionella socialsekreterare, alla inom rättsprocessen samt barnpsykologer är medvetna om att det saknas evidensbaserad forskning om föräldraalienation och att begrepp som dessa ska bannas från användning i domstolar.

Länder som Spanien, Kroatien, Italien och vissa delstater i USA har helt eller delvis antagit FN:s rekommendationer. Sverige har hittills valt att inte följa rekommendationen.

