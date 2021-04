Föreningen I Do uppmärksammas i tysk media

Sofie Donges är korrespondent i Stockholm för Tyska TV – och radiobolaget ARD.

– Jag såg artiklarna om I Do på svt.se och tyckte det var ett konkret sätt att arbeta och det var en bra ingång för mig att komma i kontakt med ungdomar från Afghanistan, säger Sofie Donges.

Stötta de som utvisas

Tanken var att göra intervjuer på plats i Östersund, men som så mycket annat blir det digitalt. Medlemmar i Östersund och ungdomar som utvisats till Kabul kopplar upp sig. Anja Eliasson sitter i ett rum på Mittuniversitetet.

– Vi vill verkligen få fram att det är en föreningen med oss här i Sverige och med föreningen i Kabul.

Ungdomarna i Kabul som arbetar för I Do stöttar de som utvisas med boende, samtal och aktiviteter.

– Just nu hyr vi inte ett hus, säger Anja Eliasson. Det är en paus när det gäller utvisningar till Kabul. Det är dyrt att hyra huset och killarna har ordnat annat boende. Men behövs det kan vi hyra ett hus igen.

– Det var mycket svårt när jag kom hit, berättar Hamid Hasani . Nu kan vi hjälpa de som kommer.

I Do har cirka 40 medlemmar och föreningen får in pengar via privata donationer.