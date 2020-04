Företagare vill se utökat statligt stöd i coronakrisen

Korttidspermittering – Anställda går ner i tid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen. Läs mer:

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Sjuklön – Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklöner i två månader. Läs mer:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/

Sänkt hyra – Regeringen har beslutat om tillfälligt stöd till hyresvärdar som ger rabatt på fasta lokalhyreskostnader. Stöd kan ges till maximalt 50 procent av den nedsatta hyran. Läs mer:

https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html