Förskola i Strömsund stänger – covidsmitta i personalstyrkan

Under söndagen meddelade Strömsunds kommun att förskolan Regnbågen kommer att hållas stängd under tre dagar, men stängningen kan komma att förlängas. Om så blir fallet kommer det att meddelas senast under onsdagen den 2 februari.

Kan inte garantera kvalitet i omsorgen

Till följd av covidsmitta i verksamheten kan skolan inte längre garantera kvalitet i omsorgen. De vårdnadshavare som har anmält till kommunen att de har en samhällsviktig funktion, kommer fortsatt kunna lämna sina barn enligt schema, skriver Strömsunds kommun i ett mejl.