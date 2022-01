Gott om musangrepp i jämtländska hus

Under 2021 ökade antalet anmälda angrepp från möss och råttor med nästan 80 procent jämfört med året innan. Kallt väder och lite snö i slutet på 2021 har gjort att mössen söker sig in i husen för att få värme. Men en annan anledning kan vara den gynnsamma sommaren.

Kan ställa till med stora besvär

– Vi har haft en väldigt gynnsam sommar tidigare år där det på så sätt blivit många kullar, säger Jonathan Dahlqvist, driftansvarig på Nomor skadedjursbekämpning.

Gnagarna kan ställa till med ganska stora besvär när de kommer in i husen.

– Just råttor kan ju sprida smitta just på grund av att de lever i avlopp och de kan även förstöra väldigt mycket både genom urin och avföring. har man otur så kan de gnaga på en elledningar, säger Jonathan Dahlqvist.

Räcker med en glipa på 13 till 15 mm

Vanligaste sätten för möss och råttor att tas sig in i hus är genom glipor och för en råtta räcker det med en glipa på 13 till 15 mm för att sig in. Möss brukar oftast hittas under diskbänkar och de behöver endast en öppning på 5 till 7 mm.

