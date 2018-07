Härdalsyran i Lillhärdal ställs in

Trots att läget när det gäller skogsbränderna i Härjedalen nu har stabiliserats betydligt har man beslutat att ställa in helgens Härldalsyra.

”Anledningen är att polis och räddningstjänst inte har möjlighet att upprätthålla arrangemangets säkerhet”, skriver man i ett pressmeddelande. Polis och räddningstjänst är fullt upptagna med de bränder som rasar i landskapet.

Just nu är det extra mycket folk i Lillhärdal då det är Härdalsveckan – en hemvändarvecka. Flera arrangemang under veckan har ställts in på grund av bränderna. Veckan avslutas alltid med en Härdalsyra fredag och lördag som brukar dra mycket folk.

”Under fredagen kommer vi att ta kontakt med bokade artister och andra aktörer”, skriver man. Bland annat var Sven-Ingvars bokat.

Fastigheterna kring Härjeåsjön nära Lillhärdal är fortsatt evakuerade och i Lillhärdal fick man i tisdags beskedet att vara beredd på en evakuering. På en presskonferens på torsdagseftermiddagen sa kommunalrådet Anders Häggkvist att sannolikheten för en evakuering då hade sjunkit men att faran inte alls var över. På torsdagskvällen pågick två större skogsbränder nära Lillhärdal.