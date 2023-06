Helomvändningen i Frimurarnas avtal med kommunen

Frimurarordern Arcturus har hyrt lokaler i Rådhusets östra flygel sedan byggnaden stod färdig 1912. Men när kommunen härom året insett att rådhuset behöver renoveras invändigt för att möta krav på brandskydd sades hyresavtalet med Frimurarna upp. Kommunen menade att man ville ha ”full rådighet” över huset under ombyggnationen.

Ny hyresnivå

Men nu vänder kommunen. Frimurarna får stanna kvar, men under nya former. Förutsättningarna för det nya avtalet kommer att börja förhandlas under torsdagen.

Bland annat vill kommunen sätta en ny nivå på hyran och säkra skalskyddet för den egna verksamheten.