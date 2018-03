Hund på tunn is blev räddad av brandkåren

Det var vid Hedeviken, öster om Hede, som en hund kommit ut på en allt tunnare is på Vikarsjön. Hunden var troligen lockad att följa efter ett djur, möjligen en utter, berättar inre befäl vid Jämtlands räddningsförbund. Men väl ute på den svaga isen blev hunden sannolikt rädd och tog sig inte tillbaka in till tjockare is och land.

Hundägaren larmade räddningstjänst som kom och hjälpte in hunden till land igen. Med hjälp av en så kallad räddningsbräda kunde brandkårens personal ta sig ut cirka 200 meter på isen och få med sig hunden till tryggare mark.

Hunden var aldrig nere i vattnet. Räddningstjänstens inre befäl berömmer att hundägaren ringde efter hjälp, i stället för att själv bege sig ut på isen – vilket kunde ha blivit en farligare situation.