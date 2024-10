Kanadensiska gruvbolaget: I Oviken finns världens näst största uranfyndighet

Av världens samlade urantillgångar anses 0,2 procent finnas i Sverige. Sveriges tillgångar utgör cirka 27 procent av Europas urantillgångar, utifrån vad som är känt idag (OECD NEA).

De svenska uranfyndigheterna finns i alunskiffrar och i urberget.

De mörka alunskiffrarna är de yngsta fyndigheterna, och också de som innehåller de största samlade uranmängderna i Sverige. De förekommer i större mängd i fjällkedjans randområden exempelvis vid Storsjön i Jämtlands län, samt i Skåne, Billingen i Västergötland, Östergötland, Närke och på Öland.

Uranhalten i alunskiffer är skiljer sig i olika delar av Sverige.

I södra Storsjöområdet (Oviken bla) uppgår uranhalten exempelvis till 245 gram per ton. Högsta uranhalten finns i Billingen 300 gram per ton och lägst i Skåne 50 gram per ton.

I Sverige används årligen cirka 1 500 ton naturligt uran, som köps på världsmarknaden. De viktigaste länderna för kommersiell uranbrytning är Kazakstan, Kanada och Australien.

Idag råder förbud mot utvinning av uran i Sverige men regeringen har tillsatt en utredning som sett över hur förbudet ska kunna upphävas. Inom kort väntas resultatet av utredningen presenteras.

(källa: SGU, regeringen)