Klagomål på skyddsjaktsbeslut avvisas av Naturvårdsverket

Det efter att länsstyrelsen fattat beslut om skyddsjakt på en varg i Härjedalen i förra veckan som flera privatpersoner vände sig till Naturvårdsverket med krav på att länsstyrelsen skulle fråntas rätten att besluta om skyddsjakt på rovdjur.

Naturvårdsverket har nu svarat brevskrivarna och man kommer inte att vidta några åtgärder. I sitt svar skriver Naturvårdsverket bland annat:

”Det är den beslutande myndigheten som har att avgöra om förutsättningarna för skyddsjakt är uppfyllda. I de två beskrivna ärendena har skyddsjaktsansökan inkommit från berörda samebyar under en torsdag samt under en fredag. Att vänta med beslut om skyddsjakt under en längre tid såsom över en helg, kan få stora konsekvenser på skadebilden gällande varg och ren.

Er skrivelse föranleder dock ingen ytterligare åtgärd.”