Stor ökning av ansökningar om att få avverka fjällnära skog

Domen i våras rörde ett antal pilotärenden där markägare stämt staten på intrångsersättning för att de nekats avverkning. Domstolen slog fast att markägaren har rätt till 125 procent av marknadsvärdet i ersättning av staten.

Efter domen ser Skogsstyrelsen hur antalet ansökningar om avverkning av fjällnära skog har ökat. Hittills i år har det kommit in 239 ärenden. Under hela förra året var det 228 ansökningar som kom in.

239 ansökningar om att få avverka fjällnära skog har hittills kommit in till Skogsstyrelsen under 2020. Foto: SVT Design

Den största förändringen gäller arealerna, det vill säga hur stora områden som markägarna ansökt om att få avverka.

I september förra året låg den siffran på 157 hektar. I september 2020 är motsvarande siffra 8408 hektar.

Även i Jämtlands län har arealerna ökat. I september 2019 ansöktes om avverkning på 93 hektar fjällnära skog. I september 2020 är motsvarande areal 311 hektar.