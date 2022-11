Medborgarförslagen som blivit verklighet i Härjedalen

I grannkommunen Ljusdal är fler förslag populära bland politikerna, cirka 20 procent av förslagen godkänns i Härjedalen var motsvarande siffra 8 procent. Men under åren 2017 till 2021 fick Härjedalens kommun in runt 120 medborgarförslag medan Ljusdals kommun fick in runt 90 medborgarförslag.

Engagerade invånare

Så även om grannkommunen godkänner fler förslag så skickar Härjedalingarna in fler förslag per invånare än grannkommunen. I slutet av 2021 var 18 804 personer skrivna i Ljusdals kommun och 10 114 personer skrivna i Härjedalens kommun

I videon kan du se tre medborgarförslag som blivit verklighet i Härjedalens kommun.