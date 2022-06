Covidspridningen ökar på nytt i Jämtlands län

Några mer exakta siffror finns inte just nu eftersom sjukvården inte längre gör breda provtagningar. Det som konkret visat sig inom vården är att allt fler ur personalen blivit sjuka med konstaterad covid.

Samtidigt ligger just nu sex personer inlagda på infektionskliniken. Normal siffra under någon månad har varit en inlagd. Eftersom vi dessutom befinner oss i semestertider är läget för vården väldigt ansträngt just nu.

I Sverige kommer en spridning från Danmark av den nya omikronvarianten – men det finns inga konkreta bevis för att just den varianten hunnit till länet.