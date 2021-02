Olivia Welding bytte Storsjöyrans artister mot snö och is

Pandemin satte stopp för en traditionell invigning, men årets Vinterpark har öppnat. I år har Olivia Welding klivit bokstavligen ut på isen.

– Det är jättekul. Jag vet redan att jag vill vara med nästa år då vi förhoppningsvis kan hitta på fler roliga saker.

Medvinden är efterlängtad

Allt har gått enligt planerna, men en fråga kommer ofta. Hur går det med Medvinden?

– Det har varit mycket att lära om snö och is. När det gäller Medvinden så har vi fått lager med is med vatten emellan. All snö isolerar. Det vet jag nu. Men vi jobbar på.

Hör Olivia om vad som händer nu och vad som är hennes bästa plats i Vinterparken i klippet