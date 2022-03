Organiserad testning för prostatacancer införs i Jämtland

I början av de organiserade testerna kommer endast män i åldrarna 50, 56 och 62 att att erbjudas testning för prostatacancer via PSA-prov. Begränsningen beror på att det råder brist på kapacitet inom urologi, samt bild- och funktionsmedicin i hela den norra sjukvårdsregionen.

På sikt är planen att testerna ska erbjudas till alla män mellan 50 och 74.

– Genom tester kan vi minska död och lidande i prostatacancer. Målet är att prostatacancertestning i framtiden ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt i hela Jämtland Härjedalen, skriver hälso- och sjuvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo (C) i ett pressmeddelande.

Han berättar per telefon att själva testerna kan komma igång sent under 2022 eller i början av 2023. Planen är att testerna ska bli återkommande vart sjätte år.

Det är oklart när testningen kommer att bedrivas i full skala.