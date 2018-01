Orkanvindar väntas i Jämtlandsfjällen

– Det är än så länge inte utfärdat någon varning för snöfall i Jämtlands län, men under hela tisdagsdygnet så kommer det omkring en decimeter snö. Mest kommer det antagligen i östra delen av fjällkedjan, säger SVT:s meteorolog Per Stenborg.

Orkanvindar väntas i fjällen – klass 2-varning utfärdad

SMHI har sedan tidigare utfärdat en klass 2-varning för storm i Jämtlandsfjällen.

– Där blåser det på ordentligt under dagen och på kalfjället kan det komma upp i orkanstyrka, säger Per Stenborg.

Under måndag förmiddagen blåste det 30 sekundmeter upp på Åreskutan. Vid en klass 2-varning kan det bli farligt att vistas på fjället, vara mycket svårt att gå upprätt och lös snö kan leda till obefintlig sikt.

Vindarna kommer enligt Per Stenborg vara som värst under natten mot tisdagen och under tisdagsmorgonen när även nederbörden väntas dra in. Under dagen väntas de hårda vindarna avta.

Mer snö i länet i veckan

Under onsdagen och torsdagen väntas mer nederbörd i länet.

– Det blir inte lika stora mängder snö som under tisdagen utan ett mer vanligt snöfall helt enkelt, inga konstigheter för er, säger Per Stenborg.