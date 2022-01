-Vi vet ju inte än om det var en olyckshändelse eller om raketen var riktad mot polisbilen, säger Maria Linné som är presstalesperson hos polisen idag.

Polisbilen stod parkerad bland nyårsfirarna i Badhusparken då en fyrverkeripjäs plötsligt for in genom den öppna bakluckan. De två poliser som träffades fick åka in till sjukhuset för kontroll.

Ärendet är rubricerat som våld mot tjänsteman och blåljussabotatage.