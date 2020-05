Under mars och april har 45 tjänstemän i Jämtlands län fått stöd av TRR. Det är att jämföra med 25 tjänstemän under samma tid förra året. Enligt Arbetsförmedlingen blev 102 tjänstemän varslade i länet under mars och april. Under samma period förra året blev 16 tjänstemän varslade.

I klippet berättar Patric Huczkowski, rådgivare på TRR, mer om hur de stöttar uppsagda tjänstemän. Han ger även några tips vad som kan vara bra att tänka på för den som blivit uppsagd.