Rekordår för second hand-butiken i Östersund

Under pandemiåren minskade försäljningen på Röda korsets Second hand-butik i Östersund men under förra året nådde man rekordnivåer.

– Jämför man med pandemiåren har det ökat ungefär 24 procent men om jämför med normalåren har det ökat ungefär 10 procent, säger Emma Almestål.

Second hand-butiken PMU skriver till SVT att de inte ger ut specifika siffror för separata butiker, men säger att dem också har ökat sin försäljning med cirka 15 procent snittat på alla deras butiker.

Kläder är det som säljs mest, följt av porslin.