Rusning till biblioteken när årets nobelpristagare utnämndes: Festlig stämning

Vid 15-tiden, torsdag var det 14 låntagare som stod i kö till en av Annie Ernaux titlar och kön ser ut att fortsätta öka.

Enligt bibliotekarien Elin Fritzell ligger kötiden i nuläget på flera veckor men de har beställt in fler exemplar. Oftast räcker det med att köpa in en till två exemplar per titel.

– Om intresset fortsätter stiga så kan det hända att vi köper in fler böcker.

Hur biblioteket har förberett sig inför den rusch tillkännagivandet av Nobelpristagaren i litteratur brukar medföra kan du se i videon.