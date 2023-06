SMHI varnar för stora regnmängder i Jämtland och Västernorrland

Regnet väntas dra in från syd och börja kännas av ordentligt från och med klockan 18.00 under fredagskvällen och pågå till omkring 15.00 på lördagen. Under natten ska regnet vara som mest intensivt med skyfallsliknande regn, enligt SMHI.

Svårt trafikläge väntas

Främst är det de mellersta delarna av Jämtlands län och södra Västernorrland som kan komma att drabbas. Det beräknas bli svår framkomlighet längs vägarna på grund av översvämningar med extra svårigheter vid viadukter, enligt SMHI. Det kan även bli problem med dagvattensystem och fastighetsägare riskerar att se sina källare översvämmade.