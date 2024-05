Trots planstopp i Åre – politiker ville undanta ett ärende

I juni 2022 meddelade dåvarande politiska majoriteten i Åre att alla nya detaljplaner skulle pausas tillfälligt fram till 2025. På kommunens hemsida stod det att undantag kunde ske om det fanns en särskild samhällsnytta eller om det låg i områden där VA-kapaciteten var säkrad, till exempel i Storlien.

Mail skickas strax innan maktskifte

Senare samma år var det val. I Åre förlorade Centerpartiet makten och vid årsskiftet skulle därför politiska poster bytas ut.

Men bara några månader innan det skedde, fick tjänsteorganisationen ett mail från dåvarande ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Can Savran (C), kommunalrådet Daniel Danielsson (C) och Mikael Sundman (VV). Budskapet var tydligt: Ett specifikt ärende i Björnänge skulle undantas.

I mailet framkom det att det skulle hanteras skyndsamt, och den 8 november var därför ärendet uppe på samhällsbyggnadsnämndens bord.

Pekade på exploatörens kostnader

Enligt Daniel Danielsson (C) ansåg de att ärendet inte skulle omfattas på grund av proportionalitetsprincipen. I förhållande till de nedlagda kostnader exploatören haft var det inte proportionerligt med tanke på hur lite vinsten för VA-verket var om det pausades, menar han.

Beslutet ogiltigförklarades senare

I samhällsbyggnadsnämnden beslutade majoriteten med Centerpartiet, Västjämtlands väl och Moderaterna att säga ja till fortsatt planläggning.

Senare stod det dock klart att det var ett beslut som nämnden inte ens fick ta och sommaren 2023 beslutade kommunstyrelsen att åter sätta ärendet på paus.

– Vi ansåg att likställighetsprincipen var viktigare och att alla turistiskt inriktade planer som kommunstyrelsen inte ansåg innehålla en särskild samhällsnytta skulle pausas, skriver kommunalrådet Martine Eng (S) till SVT.