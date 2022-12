Allmänheten tog avsked av Svenne Hedlund i Vallsjö kyrka

Under onsdagsförmiddagen hölls begravningsceremoni för Svenne Hedlund. Artisterna Py Bäckman och Robert Wells var ett par av gästerna och de spelade och sjäng också under akten. Och efteråt fick även allmänheten möjlighet att ta avsked. Omkring ett hundratal besökare dök upp under den timma som kyrkan höll öppet.

– Jag lyssnade en hel del på hans musik, säger Daniel Gustafsson, som åkt från Huskvarna tillsammans med sin far för att hedra artisten.

Svenne Hedlund var ju bosatt i Sävsjö med sin familj under stor del av sitt liv och för många var han en stor idol, en viktig profil i staden, men också någon som man gärna bytte några ord med.

– Vi brukade prata när vi sågs. Han var som en av oss, säger Sävsjöbon Carola Sundgren.