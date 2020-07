Bilhandlare i Vetlanda har klarat coronakrisen bra

Hör bilhandlaren Mikael Andersson berätta om hur coronakrisen påverkat honom i klippet ovan.

Antalet nyregistrerade personbilar fortsatte att sjunka i Sverige under juni månad. Nedgången var 22,3 procent för personbilar och för lätta lastbilar hela 50,6 procent jämfört med samma månad i fjol. Branschorganisationen Bilsweden har skruvat ner prognosen för antalet nyregistrerade bilar rejält. Under 2020 spår organisationen att det kommer att registreras cirka 270 000 personbilar i landet, vilket är 50-60 000 färre en prognosen innan coronapandemin slog till.

Anställt fler under krisen

Men Njudungs bil i Vetlanda, som säljer Suzuki, Opel och Peugeot, har klarat krisen utan uppsägningar och korttidspermitteringar.

– Vi har till och med behövt anställa folk på verkstaden, samt en kundmottagare, säger Mikael Andersson.

Orsaken till det är att verkstaden fått mer att göra på grund av att firman har börjat sälja ett nytt bilmärke igen. Men det finns fler förklaringar.

– Jag tror också att det beror på att när folk inte reser utomlands i sommar i samma utsträckning så vill man ha bilen servad inför bilsemestern.

Bygger ut sin anläggning

Njudungs bil startades 1960 av Mikael Anderssons far och under hösten tar firman ett nytt kliv in i framtiden. Då påbörjas en utbyggnad av anläggningen, både verkstad och bilhall ska bli större och mer ändamålsenliga.

– Jag ser ljust på framtiden, säger vd:n Mikael Andersson.