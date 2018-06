Brist på serum mot huggormsbett

Den varma våren har gjort att antalet huggormsbett ökat i jämförelse med tidigare år. Det har i sin tur medfört att immunserumet har tagit slut.

– Vi för ingen statistik på hur många som blivit huggormsbitna, men vi ser att förfrågningarna kring huggormsbett ökat stort i jämförelse med tidigare år. Vi har aldrig haft så många förfrågningar som just i maj, säger Johanna Nordmark Grass, överläkare på Giftinformationscentralen.

– Både människor och ormar gillar ju att vara ute när det är soligt och varmt, så då ökar ju risken att bli biten.

Serum av hästfragment

Ännu finns det serum på sjukhusen runt om i Sverige, men hos leverantören är det slut. Där kommer det inte finnas något serum att leverera förrän efter sommaren.

Under tiden har ett antal förpackningar tagits in från Finland och under sommaren kommer ett serum med fragment från häst, som används i Frankrike, att användas i stället. I Sverige används vanligtvis ett serum gjort av fårfragment.

– Det är egentligen ingen större skillnad på dem, men det är fler människor som är allergiska mot häst än mot får, säger Johanna Nordmark Grass. Men de här produkterna är så renade att vi inte tror att det ska bli något stort problem.