Byggbolag i Vetlanda försätts i konkurs – ett 70-tal anställda berörs

Tidigare i höstas berättade vi på SVT Jönköping att Byggbolaget i Vetlanda AB varslat tio av det cirka 40 anställda och kämpade för att överleva. Bolaget har de senaste åren omsatt mellan 170 och 200 miljoner kronor per år.

Den 27 december lämnade ägaren Wino-koncernen in en konkursansökan vid tingsrätten. Koncernen lämnade samtidigt in en ansökan om konkurs gällande bolaget Eriksson och Lönn bygg AB med 37 anställda. Bolaget har de senaste åren haft en omsättning på cirka 100 miljoner kronor per år.

Minskad orderingång

Wino-koncernen köpte under våren 2023 in de båda Vetlanda-företagen, men nu försätts bolagen i konkurs.

”Då marknaden radikalt förändrats med minskad orderingång som följd och stora kostnadsökningar i pågående projekt ser vi ingen annan möjlighet än att försätta de båda under året inköpta bolagen i konkurs per dagens datum”, skrev bolaget i ett pressmeddelande den 27 december.

Bolagen har flera pågående projekt och hel- eller delvis vidaredrift av dessa kan komma att behöva övervägas av konkursförvaltaren, skriver Wino-koncernens ordförande Rickard Nord i sin konkursansökan till Eksjö tingsrätt.