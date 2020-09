Chatt: Har du själv använt mobilen i trafiken eller sett andra göra?

Vi kommer inte åt detta problemet. Jag är en av problemet men jag försöker undvika att hålla i mobilen. Jag kan använda Google maps och andra appar på telefonen när jag kör men då sitter telefonen i en mobilhållare. Vägnätet måste få "många" fler rastplatser enkelt nåbara. Behöver man svara eller utföra ett manöver på telefonen så vore det bra om det snabbt och enkelt går att svänga av vägen. Finns inte denna möjlighet skapar vi frustration och vi ser ett ökat risktagande. Jag skulle vilja se en tydlig beskrivning/kampanj från trafikverket och polisen hur vi bäst kan använda mobiler under färd istället för att fokusera på det som är förbjudet. Kan vi skriva in en adress i Goggle maps eller inte? Får vi skriva in en adress i bilens egna navigationsutrustning under färd? Jag tror det finns för lite kunskap. Utbilda utbilda utbilda!