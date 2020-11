Coronasmittan sprider sig – fler spelare i HV71 sjuka

Lagets sjukgymnast Andreas Frostemark meddelade på tisdagen att sju spelare i a-laget nu har testats positivt för covid-19. ytterligare en spelare med symtom ska testas under tisdagseftermiddagen.

– Familjekarantän gäller för de som testats positivt och för friska spelare gäller extra försiktighetsåtgärder. Friska spelare sköter för tillfället sin träning individuellt. Någon form av gemensam träning kan bli aktuellt senare i veckan för de spelare som är friska, säger Frostemark till lagets hemsida.

Verksamhet inställd

Förutom Brynäsmatchen ikväll så är även torsdagens match mot Luleå uppskjuten.

Sedan helgen så är all a-lagsverksamhet inställd. Man följer även Folkhälsomyndighetens nya restriktiva råd och har ställt in all träning för ungdomslag över 15 år.