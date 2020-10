Den stora julmarknaden i Eksjö ställs in – drabbar handlarna hårt

Under gårdagen kom beskedet, precis som för så många andra julmarknader blir det även rött ljus för den i Eksjö. Den 5 och 6 december var det tänkt att mängder med besökare skulle trängas i de centrala delarna av Eksjö, men nu har kommunen dragit i nödbromsen.

– Det är allvarligt för våra handlare. Det är ju en viktig helg för dem, säger Thomas Hanzén som är kulturchef i Eksjö.

Flera julmarknader inställda

För någon månad sedan blev det klart att flera stora julmässor i Småland ställts in i spåren av pandemin. Svenska slottsmässor som har sitt säte i Västervik tog beslutet att ställa in alla sina evenemang det här året. De arrangerar julmässor runt om i landet, bland annat på Kalmar slott. Och nu kommer beskedet att även av de få kvarvarande stora julmarknaderna, den i Eksjö, får slänga in handduken i år.

När SVT Nyheter Jönköping pratar med folk i central Eksjö är det många som tycker att beskedet är förståeligt, men tråkigt.

– Vi har väldigt mycket den helgen, så vi förlorar väldigt mycket på det, säger Jessica Sirhamre som arbetar i en butik i staden.

I klippet hör du henne berätta mer om den inställda julmarknaden och du hör även kulturchefen berätta om planerna för 2021.