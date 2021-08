E4 avstängd efter lastbilsolycka

Larmet om olyckan kom vid klockan 03.30 under natten till tisdag. Det uppges vara en lastbil som är inblandad i en singelolycka.

Enligt Trafikverket kommer vägen att vara avstängd mellan Trafikplats Vättermålen och Trafikplats Huskvarna fram till klockan 11. Den tiden kan dock komma att ändras.

Trafiken leds under avstängningen om. Trafikanter uppmanas följa orange vägskyltar. Enligt Trafikverket skickas trafikanterna via väg 990 till Ölmstad, vidare via väg 993 till Kaxholmen och därefter tillbaka till E 4 vid Huskvarna norra.

Ingen person behövde efter olyckan föras med ambulans till sjukhus.