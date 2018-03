Elfordonspool testas i Munksjöstaden

Under tisdagskvällen har projektet som kallas GoMate en upptaktsträff där boende i testområdet kommer att få information om projektet och få framföra sina önskemål. I projektet ingår totalt elva aktörer däribland Jönköpings kommun, Riksbyggen, Vätterhem och Trafikverket.

– Vi vill lyssna på vad de boende har förväntningar och önskemål i det här projektet, säger Therese Silvander, projektledare på Energikontor Norra Småland.

Gratis testperiod

Testet kommer att rulla igång under våren och pågå fram till och med oktober. Under den första perioden kommer de boende i testområdet att få använda elcyklarna gratis. Under testperiodens sista två månader kommer fordonen att få användas mot en avgift för att testa prismodeller.

De boende kommer att ha tillgång till fyra bilar som redan finns i en bilpool i området. Det är två dieselbilar, en elhybridsbil och en elbil. Tolv elcyklar och tre ellastcyklar kommer också att finnas i elfordonspoolen som finns i parkeringsgaraget under Munksjöstaden.

– Vår cykelleverantör gick i konkurs för ett par veckor sedan, men nu har vi fått tag i en ny leverantör, säger Therese Silvander.

Syftet med projektet är att undersöka hur en elfordonspool kan byggas upp i två förtätningsområden i Jönköping; Strandängen och Munksjöstaden.

– Dels handlar det om att få koll på hur många fordon som behövs och få fram en affärsmodell för en elfordonspool, säger Therese Silvander.

Under projektet kommer vissa användare att skriva resedagböcker och andra kommer att intervjuas. Forskare kopplade till projektet kommer även att göra emissionsberäkningar, det vill säga beräkningar av hur elfordonsanvändandet minskar klimatpåverkan.

Kan permanentas

Vad som händer efter testperioden är inte helt klart, men förhoppningen för alla inblandade är att elfordonspoolen ska kunna permanentas.

– Vi vill ju kunna öppna upp för alla boende i området och skala upp projektet.

Vad är den stora utmaningen?

– Att få till det så att det inte blir en för dyr lösning, att det blir en attraktiv tjänst för de boende som gör att många kan slippa att äga en bil, säger Therese Silvander.