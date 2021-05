Få barn i missbrukshem får stöd från samhället

I klippet ovan berättar Josefin Bogelid , vice ordförande i Junis, om några av orsakerna till det bristande stödet.

I veckan presenterade IOGT-NTO:s barn- och ungdomsorganisation Junis sin årliga rapport som undersöker hur många barn i hem med missbruk som får stödinsatser från landets kommuner. Enligt årets rapport är det endast en procent av barnen i missbrukshem som får stöd. I Jönköpings län är den siffran ännu lägre, 0,83 procent.

Liknande siffror i 18 år

Och under de 18 år som Junis har gjort sin rapport, som bygger på enkätsvar från landets kommuner, har inga stora förändringar skett.

– Det är frustrerande och det gör mig arg, säger Josefin Bogelid, vice förbundsordförande i Junis.

Hon menar att kommunerna i framtiden måste bli bättre på att upptäcka de här barnen så att de kan få rätt stödinsatser. När väl barn får stöd, är Josefin Bogelids uppfattning att det är ett bra stöd som ges i de flesta kommuner.

– Det kan handla om stödsamtal, men också insatser för hela familjer. Och det är ju viktigt med stöd bland annat för att undvika att barnen sedan själva hamnar i missbruk i vuxen ålder, vilket är vanligt.

Svårare under pandemin

Kommunerna i Jönköping län uppger i enkätsvaren att de under förra året gav stöd till 97 barn i missbrukshem. Det är knappt 50 färre än året innan och det kan bero på att kommunerna i vissa fall inte haft möjlighet till exempelvis lika många stödsamtal under pandemin. Även problemen i hemmet tros ha ökat under pandemin när både föräldrar och framförallt gymnasieelever har haft hemarbete och hemundervisning. Många fritidsaktiviterer har ställts in under pandemin vilket har lett till att barn i missbrukshem har färre platser som kan vara en fristad.

– Samtalen till Bris har ökat och under jullovet var det 40 procent fler samtal än det brukar vara, säger Josefin Bogelid.