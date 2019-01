Fler anmälningar om hot och våld i skolan

Arbetsmiljöverket får in allt fler anmälningar och hot och våld inom grund och gymnasieskolan i Jönköpings län. Bara under förra året kom det in närmare 50 anmälningar.

SVT Nyheter Jönköping har tagit del av de anmälningar som görs till Arbetsmiljöverket när det gäller hot och våld i skolan. Under förra året anmäldes 48 händelser i länet. Det kan jämföras med 17 stycken 2012. Men om hoten och våldet faktiskt ökar i skolan eller om fler idag väljer att anmäla vet kan inte Skolverket eller Arbetsmiljöverket svara på. Verbala hot Vi träffar flera elever i Jönköping som känner sig trygga i skolan, men vi möter också de som säger att det är vanligt att elever dödshotar varandra i korridoren. Ingen vill ställa upp på bild. – Det kan vara typ, jag ska fan mörda henne. Folk kan säga så bara för att de är arga, säger en flicka på en högstadieskola i länet. Vad tänker ni om det? – Det är absolut inte okej. Martin Palmqvist arbetar sedan 2001 som elevcoach i Tranås kommun där han träffar elever som på ett eller annat sätt har det tufft i skolan. – Hot och våld kanske inte ökat i skolan men det kanske ha blivit grövre, säger han. Mer om hur han ser på skolmiljön kan du se i klippet ovan ”Vi har bra stämning” Rektorn Fredrik Brolin på Ängarrydsskolan i Tranås upplever inte att våldet ökat. Däremot tror han skolan idag är bättre på att lyfta problematik som uppstår. – Hot och våld har ju alltid funnits och kommer alltid finnas med. Jag har inte känslan av att det ökat men däremot är vi mer noggranna med att anmäla. Har du själv blivit hotad? – Nej, det kan jag inte säga. Vad har ni för strategier för att undvika det här? – I grunden är det att lära känna eleverna tillräckligt bra och ha en bra dialog och med hemmet. Sedan behöver man kontinuerligt jobba med hur man är mot varandra, säger Fredrik Brolin, rektor på Ängarydsskolan i Tranås. Antal anmälningar till Arbetsmiljöverket från skolor i Jönköpings län Antal anmälningar till Arbetsmiljöverket från skolor i Jönköpings län Visa 2012: 17 2013: 34 2014: 24 2015: 21 2016: 35 2017: 49 2018: 48 Dela Dela

