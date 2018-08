Foto: Jørn Bærheim/NTB scanpix

Flera gräs- och skogsbränder under torsdagen

Under hela torsdagen har flera bränder blossat upp i skog och mark över hela länet och under kvällen fortsatte larm att komma in. Enligt Räddningstjänsten har resurserna kunnat fördelas så att bränderna varit hanterbara.