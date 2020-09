Kvinnojouren i Jönköping: ”För få våldsutsatta hittade till chatten”

Kvinnor som redan är utsatta för våld och förtryck är de som riskerar att råka mest illa ut av isoleringen under pandemin. Sätten att be om hjälp begränsas kraftigt när de hela tiden är med sin förövare. Det menar Kvinno- och tjejjouren i Jönköping som startade chatten av just den anledningen.

”Var lite i chock”

Men trots att jouren satsade på chatten så har den inte marknadsförts tillräckligt och få kvinnor har hört av sig under sommaren via den.

– Vi har inte haft så stort genomslag som vi hade hoppats på. Jag tror att vi likt andra verksamheter var lite i chock när pandemin slog till och vi kunde tyvärr inte lägga den tiden som vi hade önskat på chattverktyget, säger verksamhetschef Tania Karanja.

Startar en kampanj

I chatten finns bland annat en panikknapp som med ett tryck stänger ner hela sidan om förövaren skulle finnas i närheten. Nu ska jouren satsa på att göra chatten mer känd.

– Vi ska försöka ta en nystart med en kampanj där vi riktar ut information till de vi samverkar med om att chatten finns. Målet är att så många kvinnor som möjligt har en väg att nå oss på om telefonen inte är ett alternativ.