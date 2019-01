Fortsatt brist på AT-läkarplatser

Det här är AT:

Allmäntjänstgöring (AT) är ett praktiskt komplement till läkarutbildningen, som krävs för alla läkare oavsett inriktning.

AT syftar till att ge klinisk träning och en introduktion i arbetslivet. Den ger behörighet att arbeta som läkare och påbörja sin specialiseringstjänstgöring (ST).

AT är en målstyrd tjänstgöring som genomförs under minst 18 månader, under vilka AT-läkaren tjänstgör på flera olika medicinska områden.

En AT-läkare har alltid en specialistkompetent läkare som handledare under tjänstgöringen, som tar ansvar för AT-läkarens utveckling och följer denne genom hela tjänstgöringen.

Ett kunskapsprov, det så kallade AT-provet, avslutar tjänstgöringen.

Källa: Sveriges läkarförbund