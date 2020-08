Fyra bränder utan naturlig orsak i Mullsjö

Under lördagskvällen brann det dels i en barack där vårdcentralen har tillfälliga lokaler, dels i skogsavfall vid värmeverket i Mullsjö. Tidigare under våren och sommaren har det vid två tillfällen brunnit i skogsavfall på ett liknande sätt utan naturlig orsak. Polisen kommer nu att utreda bränderna och räddningstjänsten vädjar till allmänheten att få in tips om någon har sett något.

– Det är mycket bekymmersamt att vi har haft de här bränderna utan naturlig orsak. Det fanns spridningsrisk vid båda bränderna igår och i den värme som är så kan det bli allvarligt, säger Göran Melin, biträdande räddningschef i Jönköping.