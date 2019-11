Fyrtio år med kvinnojouren i Jönköping

– Det är ett större behov idag för nu vet kvinnor att vi finns och att de kan få hjälp. Det är inte lika skambelagt längre, säger Margareta Sylvan,styrelseordförande.

Förra året bodde 28 kvinnor och 38 barn i Kvinnojurens skyddade boenden. Behovet är större än så. Vid 39 förfrågningar har Kvinnojouren fått tacka nej, främst på grund av platsbrist.

Under måndagen bjöd Kvinno- och tjejjouren in att berätta hur man arbetat för att motverka mäns våld mot kvinnor under åren.

– Vi ser våldet på ett helt annat sätt idag än för 40 år sedan. Idag pratar vi om våldet i större utsträckning, säger Tania Karanja, verksamhetschef.

Orange Day

Just idag, den 25 november, är det Orange Day, som är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor, och som startades av FN:s kvinnoorganisation. Flera byggnader, även i Jönköping, lyses upp av orange färg.

– Mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt problem. Det drabbar hälften av världens befolkning, kvinnor, säger Tania Karanja.