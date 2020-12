Välgörenhetsorganisationen: ”Givmildheten ökar under pandemin”

Flera inkomstkällor har försvunnit för Frälsningsarmén, bland annat mindre försäljning på second hand och färre som vill stå ute i centrum och samla in pengar. Ändå har mer pengar än ett vanligt år skänkts, bland annat via digitala vägar.

– Jag tror att folk förstår att de som har det svårt och lever på marginaler i samhället får det ännu tuffare i sådana här situationer. Då tror jag att givmildheten ökar och att man tänker på dem, säger verksamhetschef Theres Frisk Svensson på Frälsningsarmén södra Vätterbygden.