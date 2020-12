Minelle, 5, samlar in pengar till familjer på sjukhus

När Minelle Frohm bara var ett halvår gammal blev hon svårt sjuk. Det visade sig vara en ovanlig immunsjukdom som nästan tog hennes liv flera gånger. Men hon överlevde och är i dag helt frisk och pigg som vilket barn som helst.

Under tiden på alla sjukhus, bestämde sig familjen att hjälpa andra när de kommit ut på andra sidan. Sagt och gjort, för tredje året har de samlat in pengar för att kunna ge korgar till familjer som just nu firar jul på sjukhus runtom i landet.

Något normalt i det onormala

I korgarna finns leksaker till barnen, en pläd, duschtvål, kortlek och tidning till de vuxna. Tanken är att föra in något normalt in i den onormala situationen. I år samlades 49 000 kronor in.

Insamlingen har skett via sociala medier. Vänner har tagit initiativ som att sälja bakverk på sin arbetsplats och att panta burkar.

I år ska fem sjukhus få korgarna och planen är att kunna fortsätta med detta flera år framöver.

I klippet ser du Minelle med mamma Aysu berätta om insamlingen.