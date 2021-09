Högstadieelever: ”Man är latare nu än när man var yngre”

– Man kanske ställer in saker för att man vill göra annat på internet till exempel. Det är ju inte så bra, säger Olivia Adetun som går i åttonde klass på Junedalsskolan i Jönköping.

Regeringen gav för något år sedan skolverket i uppdrag att se till att elever får in mer rörelse under skoltid. Efter det har flera skolor lagt in mer gympa på schemat.

Idrott tre dagar i veckan

Ett exempel är Junedalskolan i Jönköping där högstadieeleverna numera har idrott tre dagar i veckan, 50 minuter varje gång.

– Det är jättebra. Jag tycker vi rör oss jättemycket i skolan, säger Elvira Jakobsson, även hon åttonde-klassare på Junedalsskolan. Samtidigt känner hon igen bilden av ökad bekvämlighet.

WHO, världshälsoorganisationen, rekommenderar att barn och unga ska röra sig minst 60 minuter varje dag. Idrottsläraren Amanda Tholin säger att skolan har en viktig uppgift i att få eleverna att uppskatta träningen.

– Vi har jätteansvar. Det är ju här vi lägger grunden för de som inte vet vilken väg de ska gå.

