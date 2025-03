Hotellet drabbas återigen av vattenskada: ”Igår var en väldigt ledsam dag”

Den 10:e juli förra sommaren drog ett oväder in över Jönköpings län. Flera fastigheter fick omfattande skador på grund av vattnen som tog sig in i byggnaderna, bland annat flera fastigheter kring Borgmästargränd i centrala Jönköping. I går drabbades just de fastigheterna återigen igen av vattenskador.

– Igår var en sån panikartad, chockartad och väldigt ledsam dag. Det blir ju väldigt mycket känslor inblandat. Men vi är ju ett familjeföretag och sen har vi väldigt mycket engagerade anställda, säger Elvira Lundberg som är delägare av hotellet.